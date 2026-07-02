Ufficiale: Milla nuovo giocatore del Como

02/07/2026 | 11:13:02

Milla è un nuovo giocatore del Como, la nota ufficiale: “Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del centrocampista spagnolo Luis Milla, proveniente dal Getafe CF.

Il 31enne si unisce alla squadra con un trasferimento definitivo fino a giugno 2029, apportando esperienza, creatività e qualità tecnica al centrocampo di Cesc Fàbregas.

Cresciuto nei settori giovanili del Rayo Majadahonda e dell’Atlético Madrid, Milla si è affermato nel calcio spagnolo con il Tenerife prima di approdare in Liga con il Granada nel 2020.

Durante le due stagioni trascorse con il club andaluso, ha maturato anche esperienza a livello europeo, collezionando sei presenze in UEFA Europa League.

Milla è approdato al Getafe nel 2022, diventando rapidamente uno dei giocatori più influenti della squadra. Conosciuto per la sua sicurezza in fase di possesso palla, la visione di gioco e la capacità di gestire il ritmo della partita, ha disputato una stagione 2025/26 eccezionale, totalizzando dieci assist in 37 presenze in campionato e classificandosi al secondo posto nella classifica dei migliori assist-man della Liga.

Cesc Fàbregas, allenatore del Como 1907, ha commentato: “Luis è un giocatore con una grande comprensione del gioco. Ci garantisce controllo, qualità ed esperienza a centrocampo, ma soprattutto possiede la personalità e l’ambizione che cerchiamo. Aiuterà la squadra in molti modi, sia con la palla che senza, e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como”.

Al suo arrivo al Como 1907, Milla ha dichiarato: “Sono molto felice e pieno di ambizione per questa nuova sfida al Como, un progetto di cui condivido i valori e che è guidato da un allenatore come Cesc Fàbregas. Porto con me la mia voglia di migliorare, la mia esperienza e il mio desiderio di aiutare la squadra. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e di lottare insieme per una grande stagione”.

Il Como 1907 dà il benvenuto a Luis.