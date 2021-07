Ufficiale: Milan-Real Madrid, amichevole in Austria. Ecco quando

È ufficiale, l’8 agosto alle ore 18.30 Milan e Real Madrid si sfideranno in una gara amichevole che si disputerà in Austria. Di seguito il comunicato:

“AC Milan e Real Madrid CF scenderanno in campo domenica 8 agosto, alle 18:30, al Wörthersee Stadium di Klagenfurt (Austria), per la #AthletesVersus Cup. Una partita dal grande valore sportivo, ma anche con rilevanti finalità sociali: Athletes Versus, infatti, è un’organizzazione senza scopo di lucro che supporta gli atleti nei loro sforzi per combattere ogni forma di discriminazione, condividendo gli stessi valori in cui si riflette fortemente anche il Club rossonero, racchiusi nel proprio Manifesto #RespACT”.