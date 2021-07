Nuovo innesto per le giovanili del Milan. I rossoneri hanno infatti depositato in Lega il contratto di Leonardo Ferroni, difensore classe 2005 in arrivo dalla Feralpisalò club di Serie C. Il giovane si è messo in evidenza nei campionati dei pari età e il Milan non si è lasciato sfuggire l’opportunità di prenderlo e farlo crescere nel proprio settore giovanile.