Ufficiale, Milan: Peter Morgan nuovo Marketing & CRM Director

Peter Morgan è il nuovo Marketing & CRM Director del Milan. A renderlo noto lo stesso club rossonero attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito: “AC Milan annuncia la nomina di Peter Morgan a nuovo Marketing & CRM Director all’interno del dipartimento commerciale, a diretto riporto del Chief Revenue Office Casper Stylsvig. Peter, in carica da oggi 15 marzo 2021, è un appassionato di calcio e porta al Milan un’esperienza di quasi ventennale nella realizzazione di campagne marketing misurabili per alcuni tra principali brand globali tra cui Microsoft, Amazon e Universal Music Group. Nato nel Regno Unito, Peter ha conseguito una laurea in Economia presso la Loughborough University prima essere uno dei co-fondatatori dell’etichetta discografica Lost My Dog, acquisendo così un’esperienza sul campo nel coinvolgimento di un pubblico globale di appassionati di musica attraverso i canali digitali emergenti. In precedenza è stato Vice President, Demand presso l’agenzia di global marketing Metia. Peter è entrato in Metia nel 2006 ed ha acquisito una comprovata esperienza nel coinvolgimento del pubblico attraverso il marketing omnichannel oltre ad essere un fautore dell’uso della marketing technology e dell’analisi dei dati per ottimizzare l’attivazione dei fan e la generazione di ricavi”.