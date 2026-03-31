Ufficiale: Milan, ingaggiato Kostic

31/03/2026 | 11:20:35

Il Milan ha annunciato il primo innesto per la prossima stagione, relativo al giovane talento Andrej Kostic. Avevamo raccontato che i rossoneri avevano un vantaggio e il giocatore aveva fatto le visite mediche.

La nota del club rossonero: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026. L’attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”.

Foto: sito Partizan Belgrado