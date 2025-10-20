Ufficiale: Milan Futuro, Mattia Angelicchio firma il primo contratto da professionista

20/10/2025 | 13:15:06

L’AC Milan ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per il classe 2009 Mattia Angelicchio.

Questo il comunicato:

“AC Milan comunica che Mattia Angelicchio ha firmato il suo primo contratto da professionista.

Il centrocampista, classe 2009 e da dieci stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”.

Foto: sito Milan