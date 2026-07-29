Ufficiale: Milan Futuro, arriva Lorenzo Calvani dalla Lazio

29/07/2026 | 13:27:43

Il Milan ha annunciato l’arrivo di Lorenzo Calvani. Il difensore approda in rossonero dalla Lazio per legarsi al progetto Milan Futuro, la nota del club: “AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Lorenzo Calvani, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2008, arriva dalla SS Lazio e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.

foto sito milan