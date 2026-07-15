Ufficiale: Milan Futuro, arriva Anastasio dal Bologna

15/07/2026 | 19:30:24

Il Milan ha annunciato di aver tesserato il centrocampista classe 2008 Max Vincenzo Anastasio, il calciatore farà parte del progetto Milan Futuro.

Ecco il comunicato:

“AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Max Vincenzo Anastasio, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Il centrocampista, nato nel 2008, ha giocato nel Bologna FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.

Foto: sito Milan