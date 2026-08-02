Ufficiale: Mikel Vesga è un nuovo calciatore dell’Almeria

02/08/2026 | 13:44:25

L’Almeria ha annunciato di avere acquisito a titolo definitivo il cartellino di Mikel Vesga con un contratto fino al 2029.

Ecco il comunicato:

“L’UD Almería è lieta di annunciare l’ingaggio di Mikel Vesga dall’Athletic Club . Il centrocampista esperto ha firmato un contratto valido fino a giugno 2029 .

Prodotto del rinomato settore giovanile dell’Athletic Bilbao, Vesga arriva ad Almería dopo essersi affermato come uno dei centrocampisti più affidabili del calcio spagnolo, portando leadership, esperienza e qualità al cuore della squadra.

Naturalmente mancino e alto 1,90 metri, Vesga è una presenza imponente a centrocampo. Principalmente un mediano difensivo, è in grado di giocare anche in una posizione più avanzata al centro, combinando intelligenza tattica e capacità di supportare la fase offensiva.

Forte nelle transizioni difensive e dotato di un’ottima capacità di lettura del gioco, Vesga garantisce equilibrio a centrocampo grazie al suo posizionamento, alla sua disciplina e alla sua intensità di gioco. A suo agio con il possesso palla, eccelle nel far progredire l’azione e nell’organizzare i compagni, risultando un elemento chiave sia in fase di possesso che in fase difensiva.

Il trentaduenne arriva con un curriculum eccezionale, avendo collezionato oltre 250 presenze nella Liga con l’Athletic Club. Vanta inoltre esperienza nelle competizioni europee e conosce bene la Liga Hypermotion, avendo disputato 41 partite nella seconda divisione spagnola con l’Athletic Bilbao .

Giocatore di comprovata esperienza ai massimi livelli, Vesga diventa il sesto acquisto estivo dell’UD Almería, dopo gli arrivi di Popovic, Quim, Pulido, Álex Sola e Cipenga.

Il club ha inoltre completato i trasferimenti a titolo definitivo di Miguel de la Fuente e Horta, proseguendo così la preparazione per la prossima stagione”.

Foto: sito Almeria

