Ufficiale: Miguel Veloso rinnova con il Verona fino al 2023

“Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo di contratto del capitano Miguel Veloso. Il 35enne centrocampista portoghese si è legato al Club gialloblù anche per la prossima stagione, 2022/2023, che sarà la sua quarta consecutiva con il Verona.

Con l’Hellas Miguel ha complessivamente totalizzato, nel triennio 2019-2022 non ancora concluso, 73 presenze in campionato, arricchite da 5 reti e 10 assist-gol. Uno score ragguardevole al quale aggiungere 4 presenze in Coppa Italia con 2 assist-gol.

Hellas Verona FC si compiace del prolungamento di contratto di Miguel Veloso, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nella prosecuzione della sua militanza in gialloblù”.



Foto: Twitter Hellas Verona