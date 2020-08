Ufficiale: Miguel Baeza è del Celta Vigo

Colpo a centrocampo per il Celta Vigo. Come annunciato sul proprio sito ufficiale, il club biancoazzurro prende Miguel Baeza dal Real Madrid:

“Qualità, assist e gol. L’RC Celta rafforza il suo centrocampo con l’arrivo del trequartista Miguel Baeza dopo l’accordo raggiunto tra il club dell’Olívico e il Real Madrid. Il nuovo giocatore si metterà immediatamente agli ordini di Óscar García e del resto dello staff tecnico per prepararsi alla prossima stagione. Miguel Baeza (27/03/2000, Córdoba) è un talentuoso centrocampista mancino con una chiara vocazione offensiva che si distingue per le sue qualità, colpendo la palla e raggiungendo l’area avversaria. La scorsa stagione ha giocato 26 partite con il Real Madrid Castilla in Seconda Divisione B in cui ha aggiunto 9 gol e 4 assist, cifre più che notevoli per un giocatore della sua posizione. Il centrocampista si unisce alla famiglia celeste in attesa della visita medica e firma con l’RC Celta per le prossime 5 stagioni”.

Foto: Sito Ufficiale