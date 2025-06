Ufficiale: Michele Kang è la nuova presidente del Lione

30/06/2025 | 09:04:26

John Textor non è più il presidente del Lione. Ecco cosa si legge sul sito ufficiale: L’Olympique Lyonnais (OL) ha confermato oggi cambiamenti nel suo team esecutivo, nominando Michele Kang come Chairwoman e CEO di Eagle Football Group e CEO dell’Olympique Lyonnais, e Michael Gerlinger come Direttore Generale dell’Olympique Lyonnais. Michele Kang, che fa parte del consiglio di amministrazione dell’OL dal 2023, è stata nominata Chairwoman e Presidente. Assumerà un ruolo attivo nel supportare la gestione esecutiva dell’OL, incluso guidare il processo di appello del club presso la DNCG. John Textor ha rassegnato le dimissioni dalle sue posizioni di leadership all’Olympique Lyonnais, incluso il Consiglio di Amministrazione. Michael Gerlinger, attualmente Chief Sports Officer di Eagle Football Holdings, è stato nominato Direttore Generale dell’Olympique Lyonnais. Figura ampiamente rispettata nell’amministrazione calcistica europea, Michael porta con sé oltre vent’anni di esperienza nella governance, negli affari regolatori e nelle operazioni sportive.

Foto: sito Lione