Ufficiale: Míchel nuovo allenatore dell’Ajax

Michel è il nuovo allenatore dell’Ajax, l’annuncio del club olandese: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con Miguel Ángel Sánchez Muñoz, noto come Míchel, per il suo trasferimento ad Amsterdam. Míchel ha firmato un contratto da allenatore per due stagioni, fino al 30 giugno 2028. Ulteriori dettagli sulla composizione del nuovo staff tecnico saranno comunicati non appena definiti. Míchel (30 ottobre 1975, Madrid, Spagna) ha iniziato la sua carriera da allenatore al Rayo Vallecano. Ha guidato la squadra della sua città natale per due stagioni prima di trasferirsi all’SD Huesca nell’estate del 2019. Nelle ultime cinque stagioni, lo spagnolo è stato l’allenatore del Girona FC. Con il club catalano, ha raggiunto il miglior piazzamento in campionato della sua storia, portando il Girona FC al terzo posto nella Liga spagnola nella stagione 2023/2024. Anche da giocatore, Míchel ha iniziato la sua carriera al Rayo Vallecano. L’ex centrocampista ha poi giocato per Almería CF, Real Murcia CF e Málaga CF”.