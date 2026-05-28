Ufficiale: Michel non sarà più l’allenatore del Girona

28/05/2026 | 18:31:46

Michel Sanchez non sarà più l’allenatore del Girona, il comunicato del club: “Míchel Sánchez non proseguirà la sua collaborazione con il Girona FC. Il club desidera esprimere la sua più sincera gratitudine all’allenatore del Real Madrid per la dedizione, l’impegno e la professionalità con cui ha guidato la prima squadra, nonché per il trattamento umano, cordiale e rispettoso che ha sempre dimostrato nei confronti dei soci, dei tifosi, della dirigenza e di tutti i dipendenti del club.

Arrivato in panchina nell’estate del 2021, Míchel è stato una figura chiave nella crescita sportiva e nel consolidamento del modello di gioco del Girona FC. Nel corso delle sue stagioni alla guida della prima squadra, ha diretto un totale di 221 partite ufficiali, diventando uno degli allenatori più importanti nella storia recente del club. Nella sua prima stagione, ha condotto la squadra a una memorabile promozione in Prima Divisione attraverso i play-off, culminata a Tenerife in una notte già storica per i tifosi del Girona.

Sotto la sua guida, il Girona FC ha vissuto uno dei periodi più brillanti della sua storia. La squadra non solo si è affermata nella Liga con uno stile di gioco coraggioso e riconoscibile, ma ha anche raggiunto traguardi senza precedenti, culminati con lo storico terzo posto nella stagione 2023/24 che le ha permesso di qualificarsi per la prima volta alla UEFA Champions League.

Il Club desidera inoltre ringraziare i membri del suo staff tecnico, Salva Fúnez, David Porcel e Juan Carlos Balaguer, sottolineando la loro professionalità, il loro impegno e il contributo al funzionamento quotidiano della squadra. Anche i contratti di tutti e tre sono in scadenza. Il Girona FC augura a Míchel e al suo staff il massimo successo sia nella vita professionale che in quella personale”.



foto x girona

