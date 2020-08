Il 27enne difensore centrale Michael Keane ha prolungato il suo contratto con l’Everton. Il nazionale inglese è attualmente sotto contratto con i Toffees fino al 2025.

✍️ | We’re delighted to confirm that @michaelkeane04 has signed a new five-year contract, committing his future to the Club until the end of June 2025.#EFC 🔵

