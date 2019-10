Ufficiale: Mestre, tesserato l’ex Venezia Gianni Fabiano

Il Mestre comunica di aver tesserato Gianni Fabiano, milanese classe 1984, ala destra con una lunga carriera nelle serie superiori, da oggi e per tutta la stagione in corso vestirà la casacca arancionera. La firma poco fa alla presenza del DS Enrico Busolin (in foto con lui al momento della firma) a Casa Mestre, sede del club del Presidente Stefano Serena. Fabiano – come molti sapranno – vanta un curriculum di primo piano nelle categorie superiori di serie B e C (Como, Pro Vercelli, Carpi, Venezia) e approda a Mestre con grandi motivazioni, dopo aver rifiutato altre numerose offerte.