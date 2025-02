Ufficiale: Messina, interrotto il prestito di Re: l’attaccante torna all’Ascoli

Con il seguente comunicato, il Messina rende nota l’interruzione del prestito dell’attaccante Alessio Re, che torna così all’Ascoli.

“L’ACR Messina comunica che il calciatore Alessio Re, in prestito al nostro club, rientra all’Ascoli Calcio. Ringraziamo Alessio per l’impegno profuso durante la sua esperienza in maglia biancoscudata e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera.”

Foto: Instagram Messina