Ufficiale: Merola rinnova con il Pescara per tre anni

19/08/2025 | 21:15:55

Importante annuncio del Pescara, che ha comunicato il rinnovo di Merola: “La Delfino Pescara 1936 comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Davide Merola. L’attaccante biancazzurro ha sottoscritto un nuovo accordo che lo legherà al club per i prossimi tre anni , confermando così la volontà comune di proseguire insieme un percorso fatto di impegno, crescita e passione. La società augura a Davide di poter vivere con la maglia del Delfino nuove sfide e importanti soddisfazioni personali e collettive”