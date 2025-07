Ufficiale: Merlin è un nuovo giocatore del Rennes. Arriva dal Marsiglia

22/07/2025 | 17:48:41

Quentin Merlin è un nuovo giocatore del Rennes. Il comunicato: Formatosi nel Nantes prima di trasferirsi al Marsiglia un anno e mezzo fa, Quentin Merlin prosegue la sua carriera con il Stade Rennais F.C., club con il quale ha firmato un contratto fino al 2029. A soli 23 anni, Merlin si è già imposto come uno dei volti noti della Ligue 1, collezionando 105 presenze, 4 gol e 10 assist nel massimo campionato francese. Terzino sinistro vincitore della Coppa di Francia nel 2022 con il Nantes, vanta anche una solida esperienza in campo europeo, maturata prima con la maglia dei canarini e poi con il Marsiglia, con cui ha raggiunto le semifinali di Europa League nel 2024. Nella scorsa stagione si è messo particolarmente in luce indossando la fascia da capitano della Francia Under 21 durante l’Europeo di giugno. Protagonista del brillante percorso dei Bleuets fino alla finale (persa 3-0 contro la Germania), ha giocato fianco a fianco con il rennais Djaoui Cissé, guadagnandosi un posto nella squadra ideale del torneo. Con Quentin Merlin, il Rennes si assicura un terzino completo, solido in fase difensiva ma anche propositivo in zona offensiva. Degemer mat, Quentin! (Benvenuto, in bretone).

Foto: sito rennes