Ufficiale: Mendy rinnova con il Cagliari fino al 2031

05/03/2026 | 16:21:34

Paul Mendy rinnova con il Cagliari, c’è il comunicato ufficiale: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Paul Mendy che ha prolungato il suo accordo con il Club fino al 30 giugno 2031. Classe 2007, attaccante centrale di nazionalità senegalese, Mendy è arrivato in Sardegna nel gennaio 2025 dall’ASC Bambey. Mancino, prima punta dotata di grande fisicità e atletismo, si è messo in evidenza per la sua capacità di lavorare per la squadra e di attaccare la profondità, coronando il tutto con ottimo senso del gol. Sono 12 le reti e 3 gli assist all’attivo in 25 presenze con l’U20: numeri che certificano la sua crescita costante e che trovano ulteriore legittimazione nelle convocazioni in Prima squadra. Un profilo giovane e di prospettiva che prosegue così il proprio percorso di maturazione in rossoblù: per Mendy ora un nuovo traguardo con il rinnovo di contratto. Congratulazioni Paul, avanti insieme!”

foto sito cagliari