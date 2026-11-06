Ufficiale: Mencucci è il nuovo Executive Director del Cesena

06/11/2026 | 17:27:23

Ufficialità in casa Cesena: Sandro Mencucci è il nuovo Executive Director: “Cesena FC comunica di aver affidato al dottor Sandro Mencucci l’incarico di Executive Director. Il dirigente ha sottoscritto un contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2027.

Dottore commercialista nato a Firenze, Mencucci è tra i dirigenti più esperti del calcio italiano. Dal 2002 al 2019 è stato Amministratore Delegato dell’ACF Fiorentina: accanto alla proprietà Della Valle, ha guidato il Club Viola dalla ripartenza in Serie C2 al ritorno in Serie A nel 2004, e poi in Europa, con due partecipazioni alla Champions League (2008-09 e 2009-10) e due semifinali continentali, prima in Coppa UEFA nel 2007-08 e poi in Europa League nel 2014-15.

Dal 2020 ha iniziato a lavorare per il Leeds United, prima in Championship e poi in Premier League, entrando nel consiglio di amministrazione del club.

Dal 2022 al 2026, infine, Mencucci è stato Amministratore Delegato dell’US Lecce, con i giallorossi che nel corso del suo mandato hanno centrato una promozione in Serie A e quattro salvezze consecutive nella massima serie.

«Sono felice di dare il benvenuto a Cesena al dottor Sandro Mencucci – ha dichiarato il Presidente Michael J. DeLuca Melby – a cui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Ha dimostrato di saper fare crescere club e progetti, e sono certo che la sua esperienza sarà preziosa per il percorso di rafforzamento del Cesena FC e per la crescita di tutte le persone che ne fanno parte.»

«Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte del Cesena FC – ha affermato il nuovo Executive Director bianconero Sandro Mencucci – e ringrazio il presidente Melby, il Consiglio d’Amministrazione e tutti i soci per la fiducia riposta nei miei confronti. In queste prime settimane ho trovato persone di grande competenza e professionalità, ed è da qui che dobbiamo partire. Cesena è una delle piazze storiche del calcio italiano e il nostro obiettivo è costruire una Società sempre più solida, che rispecchi la passione autentica dei suoi tifosi e la visione della proprietà”.

Foto: Sito Cesena