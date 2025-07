Ufficiale: Mazzitelli nuovo giocatore del Cagliari

30/07/2025 | 18:34:09

Il Cagliari ha annunciato il colpo Mazzitelli dal Sassuolo, c’è il comunicato: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Mazzitelli dal Como, con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26 con diritto di riscatto. Classe 1995, romano, è cresciuto nelle giovanili della Roma con cui ha fatto il suo esordio in A il 18 maggio 2014, a soli 18 anni. Dopo l’esperienza a Bolzano con il Südtirol in Lega Pro, passa nell’estate 2015 al Brescia in B dove gioca 38 gare, con 5 reti e 6 assist. Le sue prestazioni non passano inosservate: viene acquistato dal Sassuolo con cui debutta contro il Lucerna nel terzo turno preliminare di Europa League. Il 23 aprile 2017 segna la sua prima rete in A nel pareggio casalingo (2-2) contro il Napoli: in due stagioni gioca con i neroverdi 55 gare. La sua carriera prosegue nel Genoa, poi in B tra le fila dell’Entella e – dopo una nuova breve parentesi nel Sassuolo – al Pisa, dove totalizza 36 presenze, con 5 gol e altrettanti assist. Nella stagione 2021/22 è al Monza: qui darà il suo contributo sostanziale alla promozione della squadra in A, passando dai playoff, con 31 gare, 2 reti e 6 assist. Sarà protagonista anche la stagione successiva nel Frosinone, con cui vincerà il campionato di B, centrando una nuova promozione nella massima serie. Diventato capitano dei gialloblù, con i ciociari realizzerà la sua prima doppietta in A nel 4-2 del 17 settembre 2023, proprio contro la sua ex squadra, il Sassuolo. Chiuderà il campionato con 29 gare e 5 reti. Acquistato dal Como, ha giocato la prima parte della scorsa stagione con i lariani, per poi trasferirsi a febbraio in prestito nuovamente al Sassuolo, dove ha contribuito alla conquista della A. Mazzitelli è un centrocampista duttile che può ricoprire tutti i ruoli della mediana: mezz’ala, interno, all’occorrenza può agire anche da play davanti alla difesa. Buona tecnica di base, forza fisica e corsa, oltre ad essere prezioso in fase di contenimento sa rendersi particolarmente utile anche in avanti, inserendosi negli spazi e andando alla conclusione grazie ad un buon tiro dalla distanza. Esperienza e leadership, benvenuto in rossoblù Luca!”