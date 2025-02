Ufficiale: Mazzitelli lascia il Como e torna al Sassuolo

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dal Como, con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025, le prestazioni sportive del calciatore Luca Mazzitelli (centrocampista, 1995). Luca torna in neroverde! Nato a Roma, e cresciuto nelle giovanili del club giallorosso, fa il suo esordio in Serie A nell’ultima gara del campionato 2013/2014 Genoa-Roma. Nella stagione successiva passa in prestito al Sudtirol, in Lega Pro, dove colleziona 24 presenze e un gol. Nella stagione 2015/2016 va in prestito al Brescia dove viene schierato da titolare, con grande regolarità, da Roberto Boscaglia. Nel febbraio 2016 viene acquistato dal Sassuolo, il club neroverde lo lascia in prestito alle “Rondinelle” fino al termine della stagione. Nel luglio dello stesso anno, il centrocampista romano fa il suo esordio in neroverde nel palcoscenico europeo scendendo in campo nel match di Europa League contro il Lucerna. Per due stagioni veste la maglia del Sassuolo collezionando 37 presenze e 1 gol. Nel luglio del 2018 passa in prestito al Genoa, all’ombra della Lanterna colleziona 10 presenze prima di ritornare alla base. La stagione seguente trascorre i primi mesi nel Sassuolo di De Zerbi, nel mercato invernale passa in presto alla Virtus Entella dove ritrova Boscaglia, tecnico che l’ha voluto al Brescia qualche anno prima. In Serie B disputa due stagioni, una prima parte a Chiavari e poi al Pisa, qui colleziona 34 presenze e 5 gol diventando un perno importante dei neroazzurri. Nella stagione 2021/2022 il centrocampista viene acquistato definitivamente dal Monza, disputando i playoff e conquistando la Serie A al termine di una cavalcata conclusa con la vittoria in finale contro il Pisa. Nell’estate del 2022 viene ceduto in prestito al Frosinone, in Ciociaria conquista un altro campionato, questa volta con mister Grosso in panchina, e torna in Serie A con i giallazzurri indossando la fascia di capitano nella stagione 2023/2024. Nell’estate del 2024 Mazzitelli passa in prestito al Como, dove scende in campo 11 volte e segna la sua prima rete contro la Lazio il 31 ottobre 2024. Il centrocampista torna ad indossare la maglia neroverde e ritrova Grosso, tecnico che l’ha allenato a Frosinone. Mazzitelli non ha mai indossato la maglia della Nazionale maggiore ma ha vestito per 14 volte quella delle nazionali minori. Da tutta la famiglia neroverde, bentornato Luca!.

Foto: twitter Sassuolo