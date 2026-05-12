Ufficiale: Mazzarri nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco

12/05/2026 | 20:03:20

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore dell’Iraklis Salonicco, la nota ufficiale: “Benvenuto, Walter Mazzarri! Il club è lieto di annunciare l’inizio di un accordo con il rinomato allenatore italiano, Walter Mazzarri per 1 + 1 anno. Nato il 1 ottobre 1961, l’allenatore, nel ricco palmare della carriera, ha assunto, tra gli altri, la guida tecnica di Napoli, Inter, Torino, Sampdoria, Regina e Watford. Diamogli il benvenuto nella nostra grande famiglia di IRAKLIS!”

foto x iraklis