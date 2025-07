Ufficiale: Maximo Perrone acquistato a titolo definitivo dal Como

Maximo Perrone è un nuovo giocatore del Como. Arriva a titolo definitivo dal Manchester City. Ecco il comunicato: Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo del centrocampista argentino Máximo Perrone dal Manchester City. Il ventunenne ha firmato un contratto con il club fino al 2029. Nato a Buenos Aires nel 2003, Perrone ha iniziato la sua carriera nel Vélez Sarsfield, per poi passare al Manchester City nel gennaio 2023. Ha maturato un’ulteriore esperienza nella massima serie spagnola con il Las Palmas, prima di approdare al Como in prestito nella scorsa stagione, dove è diventato subito un punto di riferimento a centrocampo, collezionando 26 presenze e mostrando intelligenza tattica, leadership e consapevolezza. Centrocampista dotato di eccezionale visione di gioco, abilità tecnica e consapevolezza tattica, l’arrivo di Perrone rappresenta un altro passo importante per il Como, impegnato a costruire una squadra giovane, ambiziosa e competitiva in vista del prossimo campionato di Serie A.

Foto: sito como