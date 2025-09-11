Ufficiale: Maximiano nuovo portiere del Neom FC

11/09/2025 | 09:54:54

Addio all’Europa per Luis Maximiano. L’ex portiere della Lazio firma per il Neom FC, in Arabia Saudita.

Questa la nota dell’Almeria: “Luís Maximiano non è più un giocatore dell’Almería e, come già fatto da Lázaro Vinícius, giocherà nella massima serie saudita. In particolare, è stato ceduto a titolo definitivo al Neom SC, dopo che il club spagnolo, quello saudita e il portiere portoghese, 26 anni, hanno raggiunto un accordo.

Foto: Instagram personale