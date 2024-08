Dopo l’esperienza alla Fiorentina dello scorso anno, sicuramente non entusiasmante, Maxime Lopez ritorna in patria. Il francese sarà infatti un nuovo giocatore del Paris FC, squadra che milita in Ligue 2. Il classe ’97 lascia quindi il Sassuolo per trasferirsi a titolo definitivo nel Club parigino, che lo annuncia con un contenuto sui propri profili social.

Foto: Instagram Paris FC