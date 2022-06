Ufficiale: maxi scambio Brescia-Venezia, Jaronen ai veneti in cambio Lezzerini e Galazzi

Ufficiale il maxi scambio tra Brescia e Venezia: ai veneti andrà Jesse Joronen, mentre ai lombardi Luca Lezzerini e Nicolas Galazzi. Il portiere finlandese ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno con il club di Niederauer. Di seguito il comunicato ufficiale del Venezia: “Il Venezia FC comunica l’acquisto a titolo definitivo del portiere classe 1993 Jesse Joronen. L’estremo difensore della nazionale finlandese arriva dal Brescia Calcio ed ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Nell’ambito dell’accordo di trasferimento, il portiere Luca Lezzerini e l’esterno Nicolas Galazzi si trasferiscono a titolo definitivo al Brescia.

Nella scorsa stagione di Serie B, Joronen è stato, a pari merito, il portiere che ha terminato il maggior numero di partite con la porta inviolata (15). Nelle ultime tre stagioni con il Brescia, ha totalizzato 29 presenze in Serie A (di cui 5 senza subire gol) e 78 presenze in Serie B (di cui ben 23 senza subire gol).

Il Brescia aveva acquistato Joronen per il campionato di Serie A 2019/20 dall’FC Copenaghen, squadra con cui il portiere finlandese aveva vinto la Superliga danese nella stagione 2018/19, subendo solo 27 gol in 31 partite di campionato, dopo essersi fatto apprezzare con l’AC Horsens nella stagione precedente.

Cresciuto nelle giovanili del Fulham FC, cui è rimasto legato dal 2010 al 2017, Joronen ha diversificato la sua esperienza da professionista grazie a una serie di prestiti presso il Maidenhead United, Cambridge United, FC Lahti, Accrington Stanley e Stevenage, prima di lasciare l’Inghilterra per la Danimarca.

A livello internazionale, Joronen ha totalizzato 16 presenze con la nazionale finlandese: la più recente appena il mese scorso, nella Lega B della UEFA Nations League 2022/23.

Lezzerini, 27 anni, si è unito al Venezia nell’agosto 2018 e ha collezionato 70 presenze con il club tra tutte le competizioni nelle ultime quattro stagioni. Nella stagione 2020/21, in cui il Venezia ha conquistato la promozione, Lezzerini ha difeso la porta per 21 partite di campionato, fino a quando non ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a fermarsi nel febbraio 2021. Dopo essere tornato in forma, il portiere romano ha collezionato sei presenze in Serie A nella scorsa stagione.

Galazzi, 21 anni, si è unito al Venezia nel giugno 2021 e ha collezionato una presenza, entrando come sostituto nell’esordio della Serie A 2021/22 a Napoli, prima di andare in prestito alla Triestina, club di Serie C, per il resto della stagione.

Benvenuto, Jesse. Buona fortuna a Luca e Nicolas.”

