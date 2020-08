Ufficiale, Maxi Lopez è un nuovo calciatore della Sambenedettese

Adesso è anche ufficiale. Maxi Lopez è un nuovo attaccante della Sambenedettese. L’attaccante argentino, che ha disputato la scorsa stagione di Serie B con il Crotone. si è accasato al club marchigiano. Il centravanti classe 1984 era in scadenza in contratto con i pitagorici e cercava nuove esperienze. Maxi Lopez ha realizzato una rete in 14 presenze con i calabresi in cadetteria. L’ex Barcellona è pronto dunque a vivere una nuova avventura.

Foto: Liga Deportiva