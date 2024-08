Christian Mawissa, centrocampista classe 2005, lascia a titolo definitivo il Tolosa, ma non la Ligue 1. Il francese infatti ha firmato per il Monaco.

Questa la nota del club:“AS Monaco è lieta di annunciare l’arrivo di Christian Mawissa. Il 19enne difensore francese si è legato al Monaco per 5 stagioni con un contratto fino al 30 giugno 2029″.

Foto: Instagram Monaco