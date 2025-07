Ufficiale: Matusiwa è un nuovo calciatore dell’Ipswich Town. Arriva dal Rennes

14/07/2025 | 10:46:50

Matusiwa è un nouvo calciatore dell’Ipswich Town. Il comunicato: L’Ipswich Town è lieto di annunciare l’ingaggio di Azor Matusiwa dallo Stade Rennais. Il centrocampista centrale, cresciuto nel vivaio dell’Ajax, ha firmato un contratto quadriennale e si trasferisce a Portman Road per una cifra non resa nota. Oggi 27enne, Azor ha completato la trafila nel settore giovanile dei Lancieri, disputando anche un prestito con il De Graafschap durante la sua permanenza ad Amsterdam. Nel 2019 si è trasferito al Groningen, con cui ha collezionato oltre 50 presenze in tutte le competizioni. Due anni più tardi è passato al Reims, dove ha giocato 75 partite di campionato in tre stagioni allo Stade Auguste Delaune, prima di approdare al Rennes. Centrocampista d’impatto sia in fase di possesso che di non possesso, il nazionale olandese ha disputato 29 gare in Ligue 1 nell’ultima stagione. Matusiwa è il terzo acquisto estivo dell’Ipswich Town, dopo l’arrivo di David Button a rinforzare il reparto portieri e il prestito di Cedric Kipre.

Foto: sito ipswich