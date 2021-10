Ufficiale: Mattia Lombardo è un nuovo giocatore del Teramo

Il Teramo Calcio ha annunciato l’arrivo di Mattia Lombardo, che rinforza la mediana biancorossa sottoscrivendo un accordo di durata annuale. Classe 1995, originario di Genova e figlio d’arte (suo padre è Attilio Lombardo, ndr), nelle ultime quattro stagioni, tutte condotte in Serie C, ha complessivamente timbrato 93 presenze con l’aggiunta di ben 10 reti.

Dopo essersi interamente formato nelle giovanili dell’U.C. Sampdoria, con successivo debutto in Serie A contro l’Internazionale, Mattia ha vestito le maglie di Cremonese, Pontedera, Mantova, Pro Vercelli, Reggiana, Lucchese, Siena, Monopoli e Sambenedettese (da cui è svincolato a luglio).

Lombardo, che ha scelto la maglia numero 11, sta già partecipando alla rifinitura mattutina con il gruppo e sarà a disposizione dello staff tecnico per la gara con il Cesena.