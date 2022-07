Ufficiale: Matteo Guendouzi resta al Marsiglia, riscattato dall’Arsenal

Mentre Jorge Sampaoli annuncia le dimissioni con effetto immediato dall’OM, la dirigenza batte un colpo. È ufficiale infatti l’acquisto di Matteo Guendouzi dall’Arsenal. Il calciatore in prestito nella scorsa stagione alla squadra francese è stato riscattato e ha firmato un contratto fino al 2024. 56 presenze nell’ultima stagione hanno fatto del difensore un pilastro del club, che ora potrà continuare a contare su di lui.

