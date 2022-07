Ufficiale: Matteo Arena è un nuovo calciatore della SPAL

Colpo in casa SPAL che si assicura il difensore Matteo Arena dal Monopoli. Il difensore classe 99′ è l’innesto difensivo per garantire solidità. Lo scorso anno ha disputato 32 gare, sfiorando la promozione in Serie B col Monopoli.

Questo l’annuncio della società.”S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Monopoli 1966 le prestazioni sportive del difensore Matteo Arena. Il nuovo calciatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025″.

Foto: Sito SPAL