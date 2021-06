Ufficiale: Matteassi è il nuovo ds del Pescara

Il nuovo direttore sportivo del Pescara è Luca Matteassi. Ecco il comunicato del club. “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver perfezionato il tesseramento del direttore sportivo Luca Matteassi. Luca dopo una carriera da centrocampista esterno con le maglie di: Piacenza, Albinoleffe, Brescello, Verona, La Spezia, Novara, Pro Vercelli, Pro Piacenza, Fidenza e Rimini ha cominciato l’esperienza da direttore sportivo a Piacenza dove è rimasto per tre stagioni dal 2017 al 2020 per poi passare al Modena nella stagione passata. Al neo direttore da parte del Presidente Daniele Sebastiani e da tutta la Pescara Calcio, i migliori auguri per questa sua nuova esperienza”.

FOTO: Twitter Pescara