Ufficiale: Matic è un nuovo giocatore del Sassuolo

26/08/2025 | 10:22:44

Con un comunicato, diramato in questi minuti, il Sassuolo ha ufficializzato l’acquisto di Nemanja Matić fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni contrattuali. Il calciatore serbo, classe 1988, porta al club emiliano esperienza e qualità. Palmares di tutto rispetto per il centrocampista, contraddistinto da 3 campionati vinti con il Chelsea, 1 coppa d’inghilterra e 1 coppa di Lega Inglese. Ad infarcire il curriculum spiccano le 48 partite in nazionale. Nelle ultime due stagioni 58 le partite disputate con il Lione.

Foto Instagram Sassuolo