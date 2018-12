“Il Matera Calcio comunica il rinnovo triennale del contratto del giocatore Gaetano Dammacco. Il rinnovo triennale è una dimostrazione della fiducia da parte del club nei confronti di Dammacco: in bocca al lupo per il nostro futuro, Gaetano”, con questa nota il Matera ha appena annunciato di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo dell’attaccante Gaetano Dammacco.