Ufficiale: Matarazzo è il nuovo allenatore dello Stoccarda

Pellegrino Matarazzo è il nuovo allenatore dello Stoccarda. A dare l’ufficialità della notizia è stato proprio il club tedesco, attraverso un comunicato: “Pellegrino Matarazzo è il nuovo allenatore dello Stoccarda e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2021. Il suo staff sarà completato dai vice allenatori Rainer Widmayer e Michael Wimmer, dall’allenatore portieri Uwe Gospodarek e dai preparatori atletici Martin Franz e Matthias Schiffers“.

Lo Stoccarda è attualmente terzo in Bundesliga 2, a quota 31 punti e a -3 dall’Arminia Bielefeld capolista. Matarazzo si è presentato con queste parole ai suoi nuovi tifosi: “Non vedo davvero l’ora di iniziare il mio lavoro. Affrontiamo insieme le sfide con grande ottimismo e anticipazione. Ringrazio Thomas Hitzlsperger e Sven Mislintat per aver fiducia in me. Vorrei anche ringraziare l’Hoffenheim. Sono stato in grado di acquisire esperienza importante lì e conoscere molte persone interessanti“.

Foto: sito Stoccarda