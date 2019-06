Juan Mata ha rinnovato con il Manchester United. Il club inglese ha annunciato ufficialmente che il centrocampista spagnolo classe ’88 ha posto la propria firma su un contratto che lo legherà al club inglese fino al 2021, on opzione per un’ulteriore stagione.

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC.

