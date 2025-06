Ufficiale: Mastour riparte dalla Virtus Verona

27/06/2025 | 15:19:13

Mastour è un nuovo calciatore della Virtus Verona. La società si è detta “lieta di annunciare di aver stipulato un contratto per le prestazioni sportive di Hachim Mastour fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva. La Società è in attesa del transfer internazionale considerate le ultime esperienze all’estero del calciatore. Classe 1998, talento cristallino cresciuto nei settori giovanili di Reggiana e Milan, Mastour è conosciuto a livello internazionale per le sue doti tecniche e la sua visione di gioco. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di club in Italia, Grecia, Marocco e Spagna, oltre a vestire la maglia della nazionale marocchina. Con questo innesto, la Virtus Verona aggiunge qualità, fantasia ed esperienza internazionale al proprio reparto offensivo. Benvenuto al Gavagnin-Nocini, Hachim!”

FOTO: Instagram Mastour