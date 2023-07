Ufficiale: Massimo Tarantino è il nuovo Direttore del Settore Giovanile dell’Inter

Le strade dell’Inter e di Massimo Tarantino tornano a incrociarsi. Il siciliano 52nne, ex difensore, tra le altre, di Bologna e Napoli, e che vanta due presenze con la maglia nerazzurra nella stagione 1996-97, è il nuovo Direttore del Settore Giovanile del Club. Come dirigente, dal 2010 a oggi ha fatto parte del settore giovanile di Bologna, Roma, Spal e Siena. Si legge sui canali ufficiali del club nerazzurro: “A Massimo Tarantino va il bentornato in nerazzurro da parte del Club e di tutta la famiglia interista, assieme all’in bocca al lupo per il suo importante incarico”. Queste le sue prime parole: “C’è tanta gioia, quando si entra a far parte di un grande Club come l’Inter non si può non essere contenti. Sono emozionato e curioso. Per me è una seconda opportunità in nerazzurro: sono cresciuto ascoltando alla radio le partite dell’Inter e da calciatore non sono riuscito a vivere a pieno l’esperienza. Non ero riuscito a toccare con mano quel sogno, da calciatore, ora mi si ripresenta una nuova occasione. Sento la responsabilità di formare calciatori ma soprattutto uomini: l’Inter l’ha sempre fatto, cercherò di farlo al meglio. Gli obiettivi sono quelli di formare, creare valore tecnico, umano ed economico. Soprattutto, voglio ricompensare il Club con il mio lavoro”.

Foto: Screen Video Pagina Facebook Ufficiale FC Inter