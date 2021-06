Ufficiale: Massimo Paci è il nuovo allenatore del Pordenone

Il Pordenone ha annunciato che Massimo Paci è il nuovo allenatore: “Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Massimo Paci. L’allenatore marchigiano, originario di Fermo, si è legato al Club neroverde con un contratto biennale: dal primo luglio 2021 al 30 giugno 2023.

Mister Paci è stato protagonista negli ultimi anni di un costante percorso di crescita. Si è messo in gioco in tutte le categorie (partendo dall’Eccellenza, vinta due volte) e nella scorsa stagione con il Teramo in serie C si è affermato come uno dei profili più interessanti per qualità di calcio espressa, solidità difensiva e valorizzazione dei giovani. Da calciatore Paci, di ruolo difensore, vanta 400 presenze nei pro, per la maggior parte in serie A, con il trascorso più significativo al Parma (137 gare).

Per mister Paci la Società richiederà al Settore Tecnico della Figc rilascio di deroga ai sensi del regolamento del Settore Tecnico stesso. Lavorerà fianco a fianco con mister Roberto Guana, allenatore in seconda con cui collabora da tempo e anch’egli ex calciatore, centrocampista che ha legato principalmente la sua carriera a Palermo e Brescia. Collaboratore tecnico sarà sempre Andrea Toffolo, figura di riferimento e importante continuità per il Club: neroverde dall’annata 2015/16, la prossima sarà la sua sesta con il Pordenone. Gli altri professionisti che completeranno lo staff tecnico saranno ufficializzati nei prossimi giorni”.

Foto: Twitter Pordenone