Ufficiale: Massimo Oddo rinnova col Milan Futuro fino al 2027

12/07/2025 | 11:37:19

Massimo Oddo rimarrà legato al Milan Futuro per altri due anni. Il comunicato: AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Massimo Oddo che rimarrà legato al Club fino al 30 giugno 2027. Tornato in rossonero nelle vesti di allenatore di Milan Futuro nel febbraio del 2025, Oddo continuerà a seguire i giovani talenti anche nelle prossime due stagioni. Il lavoro intrapreso nei mesi in cui è stato in carica, ha spinto il Club a dare piena fiducia a Massimo, nella convinzione che, sotto la sua guida tecnica, proseguirà quel percorso di valorizzazione e crescita dei calciatori provenienti dal vivaio, con l’obiettivo di renderli pronti anche per la Prima Squadra. Confermati anche il vice allenatore Marcello Donatelli, i collaboratori tecnici Mauro Tassotti e Valerio Brandi.

Foto: x Milan