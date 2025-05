Ufficiale: Massara lascia il Rennes. Risoluzione consensuale per il dirigente

15/05/2025 | 18:46:39

Si conclude dopo neanche un anno l’avventura di Massara come ds del Rennes. Il club transalpino ha annunciato la risoluzione del contratto con l’ex dirigente del Milan: “Lo Stade Rennais FC e Frederic Massara, nominato Direttore Sportivo il 10 luglio 2024, hanno convenuto di terminare la loro collaborazione al termine dell’ultima giornata di Ligue 1. L’SRFC desidera esprimere il proprio riconoscimento per l’impegno dimostrato e augura a Frederic, la cui professionalità e personalità sono state molto apprezzate, il meglio per il futuro”.

Foto: Instagram Rennes