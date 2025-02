Ufficiale: Masini rinnova col Genoa fino al 2028

Qui di seguito il comunicato diramato dal Genoa, inerente al rinnovo di contratto fino al 2028 del centrocampista classe 2001 Patrizio Masini. E’ cresciuto nelle giovanili rossoblu per poi andare a giocare in prestito alla Sambenedettese, al Novara, al Lecco e all’Ascoli. In questa stagione con la maglia del Genoa ha disputato 11 partite, segnando 1 gol all’Olimpico contro la Roma.

“Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Patrizio Masini fino al 2028”.

Foto: Instagram Genoa