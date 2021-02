Il Borussia Dortmund ha comunicato sui propri canali ufficiali il rinnovo del contratto al portiere Marwin Hitz fino al giugno del 2023.

Borussia Dortmund and Marwin Hitz have agreed on a contract renewal that will extend to June 2023! ✍️ pic.twitter.com/qZVUulpf7X

