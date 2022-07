Il Manchester United rafforza ulteriormente la rosa è ufficiale l’arrivo di Lisandro Martinez. Il calciatore si è legato al club per i prossimi anni. L’annuncio è arrivato direttamente da sito del club.

🔥 Feel the fire.

🔴 @LisandrMartinez is ready to bring the heat to United.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2022