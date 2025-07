Ufficiale: Martin Vitik è un nuovo calciatore del Bologna

06/07/2025 | 15:09:22

Martin Vitik è un nuovo difensore del Bologna. Il comunicato: Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’AC Sparta Paha il diritto alle prestazioni sportive del difensore Martin Vitík. Difensore centrale di piede destro classe 2003, Martin Vitík è abile nei duelli fisici, in particolar modo in quelli aerei, grazie alla sua forza fisica. Reduce da un’importante stagione con l’AC Sparta Praha, fra campionato e coppe ha ottenuto 42 presenze, contribuendo al percorso in Champions League della formazione ceca e al quarto posto ottenuto in Chance Liga. Vitík entra sin da bambino a far parte del vivaio dell’AC Sparta Praha, tra i club più importante del Paese, e da gennaio 2021 passa alla Prima squadra, prendendosi immediatamente un posto da titolare. Lascia ora il Club dopo 192 presenze e 21 reti complessive tra lega nazionale, coppa nazionale e coppe europee. Il roccioso difensore ceco rappresenterà il post Beukema, in dirittura d’arrivo al Napoli.

Foto: sito bologna