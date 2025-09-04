Ufficiale: Martin Palermo è il nuovo allenatore del Fortaleza

04/09/2025 | 10:34:07

Dopo aver legato la sua carriera da calciatore ai colori del Boca, con 200 gol e una bacheca di trofei importantissimi, Martin Palermo ha intrapreso da più di dieci anni la sua carriera da allenatore. Dopo aver girovagato tra Messico, Cile e Paraguay, il tecnico 51 enne sbarca in Brasile, al Fortaleza. “El Loco” ha firmato un contratto fino al termine del 2025 con opzione di rinnovo per una ulteriore stagione. Prende il posto di Renato Paiva.

foto instagram fortaleza