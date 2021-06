Ufficiale: Martin non rinnova con il Palermo. Il saluto del club

Malaury Martin non rinnoverà il contratto con il Palermo. Attraverso il proprio profilo Twitter, la società rosanero ha salutato il giocatore. “Tra qualche giorno Malaury Martin non sarà più un giocatore del Palermo. Rimane l’eredità di un Signore che ha guidato la rinascita dei nostri colori nel momento più buio, con una dignità rara e l’eleganza degli animi nobili. In bocca al lupo, monsiuer Malau. Grazie di tutto”.

Tra qualche giorno Malaury Martin non sarà più un giocatore del Palermo. Rimane l’eredità di un Signore che ha guidato la rinascita dei nostri colori nel momento più buio, con una dignità rara e l’eleganza degli animi nobili. In bocca al lupo, monsiuer Malau.

Grazie di tutto. pic.twitter.com/W2r27qa85l — Palermo F.C. (@Palermofficial) June 28, 2021

FOTO: Twitter Palermo